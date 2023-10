Así fue la celebración de Europa tras ganar la Ryder Cup en Roma

La victoria de Europa sobre los Estados Unidos en la Ryder Cup tenía un marcado acento español. No solo a la hora de celebrarlo, al grito de "¡Campeones!", también por otros dos motivos: el líder del equipo dentro del campo era Jon Rahm. Suya fue la responsabilidad de iniciar los duelos en la jornada del domingo, y fuera del campo, Severiano Ballesteros fue la eterna inspiración de un equipo con ganas de revancha: "Seve es el espíritu que mueve a este equipo. Él nos enseñó a no dar un partido por perdido, y a entender que en la Ryder jugamos por más que por nosotros mismos", aseguraba Jon con el marcador ya resuelto.

"Seve es el espíritu que mueve a este equipo, él nos enseñó a no dar un partido por perdido"

Una vez cumplida con la tradicional entrega del trofeo, los europeos dieron rienda suelta a su alegría. La Ryder es una competición de equipos especial para unos profesionales acostumbrados a un deporte individual. Y por eso las botellas de champán no tardaron en descorcharse para dar comienzo a otro tipo de competición: quién de todos ellos se lo pasaba mejor. "O no recuerdo lo que ha pasado o me voy a la cama pronto", vaticinaba Rahm ante la noche de fiesta que le esperaba.

La fiesta comenzó en el autobús

En el trayecto al lugar de la celebración ya se podía ver que los europeos tenían ganas de juerga. Gracias a los vídeos colgados en las redes sociales oficiales del Equipo Europeo de la Ryder Cup, pudimos ver a Shane Lowry, Rory McIlroy y compañía completamente entregados a la celebración. Más de uno, esta mañana, confesaba en sus redes sociales que necesitaban ibuprofeno para sobrellevar el dolor de cabeza.