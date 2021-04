Alberto Gómez dejó la pértiga para ser campeón del mundo de parkour: "Salto más ahora que antes"

Alberto Gómez, de 27 años, se consolida como uno de los mejores expertos de parkour del mundo. Aunque su carrera deportiva comenzó en el atletismo, ya que tenía todas las papeletas para convertirse en una referencia en salto en pértiga. Sin embargo, decidió dar un giro a su vida y se ha convertido en uno de los mejores del parkour.

Granada ha acogido este fin de semana a los mejores deportistas de parkour del mundo, entre ellos un español, Alberto Gómez, que ha sido campeón del mundo justo después de dejar el atletismo. Hacía pértiga en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, pero el parkour le impulsaba más.

"Había días que estaba totalmente muerto cuando tenía que estar en mi mejor momento. Aún no había saltado todo lo que me gustaría o se preveía que podría saltar y para conseguir eso tenía que dedicarme 'full' a la pértiga", explica a Antena 3 Deportes.

Especialista de escenas de acción

Lo fácil en estos casos es decir que gracias al atletismo ahora está donde está, pero nada de eso: "Salto más ahora que no hago pértiga que cuando hacía pértiga, porque las técnicas son distintas".

A sus padres la decisión de dejar la pértiga por el parkour no les hizo tanta gracia: "Sé que no les gusta tanto, no fue la mejor cosa que he hecho para ellos en mi vida, pero creo que no está mal".

Ahora también trabaja en el cine como especialista en escenas de acción. Vamos, que a sus padres no les ha quedado otra que entender que por su camino Alberto ha llegado y va a llegar muy lejos.