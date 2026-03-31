Abel Moga apuesta por la línea más recta en la final de Verbier

Abel Moga realizó en Verbier uno de esos descensos que le confirman como uno de los nombres propios del freeride español. El esquiador español disputó la gran final del Freeride World Tour en el maravilloso Bec des Rosses, no está en una montaña cualquiera, es una de las caras más exigentes del mundo, y Moga se mantuvo fiel a su estilo: máxima verticalidad y riesgo desde la salida.

El descenso tuvo lugar en una pendiente de más de 50 grados y exclusivamente fuera de pista, Abel eligió la línea más directa del día, apostó por el descenso más recto de la competición. Una apuesta tan arriesgada como eficaz, que elevaba la dificultad, pero también aumentaba el valor de su descenso. La bajada, destacada por la velocidad y la exposición al peligro constantemente, dejó uno de los momentos de mayor tensión cuando el español estuvo a punto de perder el control en plena pared, después de un salto espectacular, Moga aterrizó bien, pero segundos más tarde se desestabilizó un poco pero fue capaz de no caerse, para asombro de todos los espectadores que lo observan en Suiza.

Lejos de perder confianza y venirse abajo, reaccionó con determinación. A mitad de la bajada, se atrevió con un back flip —un salto mortal hacia atrás— con una limpieza impecable, clavando la recepción y recuperando la bajada perfectamente. En la retransmisión del evento, los narradores no daban crédito con lo que había hecho Abel y lo definían como "El Superhéroe español". Fue el punto clave del descenso que combinó agresividad y templanza, dos factores imprescindibles en una final de este nivel.

"Estoy muy contento de haber llegado a abajo"

Las condiciones del día no pudieron ser mejores. La nieve, abundante y estable, permitió a los riders exprimir al máximo sus líneas. "Las condiciones de nieve están muy bien, hay un montón de nieve aquí, supercontento y orgulloso", destacaba el propio Moga tras completar su actuación.

Además, el esquiador catalán consiguió por primera vez finalizar el descenso en Verbier, un hito personal en uno de los escenarios más complejos del freeride mundial. "Estoy muy contento de haber llegado a abajo. Creo que es la primera vez que llego a abajo en Verbier así que supercontento", reconocía.

Más allá del resultado, estuvo cerca de subirse al podio, Moga nos regaló una ejecución que confirma su progresión y su capacidad para competir en la élite. Porque hay descensos que no se olvidan, y el suyo en Verbier ya es uno de ellos.

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