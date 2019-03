'You Da One', lo último de Rihanna

Rihanna vuelve con nuevo videoclip. Se llama 'You Da One', y había creado muchísima expectación tras el exitazo de 'We Found Love'.

'You Da One' es el segundo single de su sexto trabajo de estudio 'Talk That Talk'. El vídeo ha sido grabado en Londres y en él la artista luce un estilo diferente, tipo urban-cabaret.

Es un trabajo grabado en blanco y negro, con una estética en la que predominan las pelucas (ella lleva una rubia) y el burlesque, y por supuesto con los habituales bailes sensuales de la cantante.