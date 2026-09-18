‘La Voz’ vuelve a Antena 3 esta noche con nuevas reglas, un quinto coach y muchas sorpresas

‘La Voz’ regresa este viernes a Antena 3 con una nueva edición cargada de novedades, emoción y nuevas reglas. Mika, Lola Índigo, Melendi y Pablo López vuelven a ocupar los famosos sillones para buscar entre los aspirantes a la voz capaz de conquistarles. Eva González vuelve a ponerse al frente del programa, que arranca esta noche a las 22:00 horas. El estreno comienza con las tradicionales 'audiciones a ciegas', uno de los momentos más importantes del formato. Los concursantes tendrán que enfrentarse al escenario sin poder ver las reacciones de los coaches y tratar de conseguir que al menos uno de ellos pulse el botón y se dé la vuelta.

Emoción y nerviosismo entre los coaches

Esta nueva edición genera nerviosismo y fuertes emociones a los coaches: "Aquí se pasan muchos nervios y se pasan muchas emociones”. Pablo López se centra de forma clave en la esencia del concurso: “Todo lo que pasa aquí se hace por y para la música”. Para Lola Índigo, que debuta como coach en la versión adulta de ‘La Voz’, subirse al escenario requiere además "valentía, porque ponerse ahí con cuatro personas de espaldas no lo hace cualquiera”, afirma la artista.

Nuevas herramientas para los jueces

Pero esta temporada incorpora importantes novedades en las reglas del concurso. Los coaches tendrán nuevas herramientas para competir por los talentos, entre ellas bloqueos, superbloqueos y megabloqueos. También regresa el Botón del Arrepentimiento, que permitirá recuperar una voz por la que inicialmente no se habían girado.

Un quinto coach

Otra de las grandes novedades llegará durante la fase de batallas. Por primera vez en la historia de ‘La Voz’, habrá un quinto coach, que podrá formar su propio equipo y competir por la victoria. A esto se suman nuevas dinámicas en las batallas, con enfrentamientos uno contra uno, robos y tarjetas rojas que permitirán a determinados concursantes avanzar directamente a la siguiente fase.

Nuevas dinámicas como 'Llego y canto'

Las sorpresas comenzarán desde las primeras audiciones con ‘Llego y canto’, una nueva dinámica en la que algunos aspirantes llegarán al escenario sin saber previamente que van a participar en una audición a ciegas. Eva González ya avisa de la magnitud de esta novedad: “Lo que va a pasar ahora, nunca ha pasado en la historia de este programa”.

Vuelve con muchas sorpresas esta noche

Además, los cuatro coaches protagonizarán una actuación conjunta con ‘102 segundos’, una canción inédita de Pablo López cuyo título hace referencia al tiempo que tiene cada aspirante para convencerles. Con nuevas reglas, nuevas oportunidades y un quinto coach, ‘La Voz’ vuelve esta noche a Antena 3 para comenzar una nueva búsqueda de la mejor voz.