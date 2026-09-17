Fever capta 250 millones de dólares en una ronda récord para impulsar las experiencias en vivo

Fever, la plataforma tecnológica especializada en cultura y entretenimiento en vivo, ha captado 250 millones de dólares en una ampliación de capital liderada por EQT, uno de los mayores inversores europeos en mercados privados. La operación, en la que también han participado Point72 Private Investments, Baillie Gifford y otros inversores ya presentes en el capital, se convierte en la mayor ronda de financiación realizada hasta la fecha por una empresa tecnológica dedicada al sector cultural y del entretenimiento presencial.

La compañía, coliderada por Ignacio Bachiller, Francisco Hein y Alexandre Pérez, afronta esta nueva etapa tras consolidar un fuerte crecimiento durante los últimos tres años. En ese periodo, Fever ha multiplicado por más de tres sus ingresos, al tiempo que ha mantenido un EBITDA positivo, un indicador que refleja la rentabilidad operativa de la empresa.

La financiación permitirá a la tecnológica acelerar su presencia internacional, más allá de los 55 países en los que ya desarrolla su actividad, y reforzar su posición en las principales categorías de ocio y entretenimiento. Fever prevé destinar parte de los fondos al desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas para su red de socios, integrada por promotores, recintos, equipos deportivos, atracciones, artistas, museos e instituciones culturales.

Estas soluciones buscan ayudar a los organizadores a anticipar la demanda, identificar y alcanzar a sus públicos potenciales, optimizar la venta de entradas y replicar formatos de éxito en distintos mercados. El modelo combina, por tanto, la recomendación y distribución de experiencias para los usuarios con una capa tecnológica dirigida a los responsables de crear y comercializar eventos.

El reto de la transformación tecnológica

Esta financiación llega en un momento en el que la industria tecnológica debate el alcance que tendrá la inteligencia artificial sobre el empleo, la creación de contenidos y numerosas actividades digitales. Por eso, Fever apuesta por aquello que no se puede automatizar: la asistencia a un evento, la interacción con otros espectadores, la conexión entre artistas y público o el valor de compartir una experiencia presencial.

Su objetivo es democratizar el acceso a estos eventos, facilitando el descubrimiento de planes que van desde exposiciones inmersivas y conciertos hasta espectáculos teatrales, festivales, atracciones y acontecimientos deportivos.

Asociación con grandes marcas

La red de Fever reúne ya a algunas de las principales instituciones y marcas del entretenimiento internacional. Entre sus socios figuran la Fórmula 1, SailGP, los X-Games, la Copa Árabe de la FIFA, TCE Presents, Kew Gardens, el Museo de la Marina Real Británica y el Museo Frida Kahlo. La lista incluye además entidades como el Palacio de Versalles, Patrimonio Nacional, Primavera Sound, Rock in Rio, Netflix y Warner Bros.

Uno de los acuerdos más relevantes es el alcanzado con la Fórmula 1, que ha renovado su colaboración global con Fever hasta 2032. La plataforma será proveedor oficial de tecnología para la venta de entradas y para la optimización de la experiencia de usuario en los Grandes Premios del calendario mundial.

Como parte de ese acuerdo, Fever implantará una nueva plataforma dirigida a los seguidores de la competición y trabajará junto a la Fórmula 1 en soluciones para mejorar la distribución internacional de entradas oficiales. El proyecto abarcará tanto el acceso a las carreras como la comercialización de paquetes de hospitality y experiencias VIP.

Fever asegura que el respaldo de EQT, Point72 Private Investments y Baillie Gifford permitirá profundizar en esta estrategia: combinar datos, tecnología y distribución digital para impulsar eventos que, precisamente por ser presenciales, mantienen un valor diferencial en la era de la inteligencia artificial.