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Libros a 2 euros en Leioa para ayudar a más de 300 familias

La asociación Sortarazi trabaja para ayudar a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Libros solidarios en Leioa (Vizcaya)

Libros solidarios en Leioa (Vizcaya) Antena 3 Noticias

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Nerea Hermosa
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La localidad de Leioa, en Vizcaya, acoge como cada año la feria del libro solidario. Desde hace diez años, la asociación Sortarazi organiza este evento con el objetivo de recaudar fondos para destinarlos a diferentes proyectos sociales. El año pasado, los casi 3.200 euros recaudados fueron donados a la recuperación de las bibliotecas de Valencia dañadas por la DANA.

La iniciativa consiste en poner a la venta por tan solo 2 euros libros donados de distintos géneros, entre ellos novelas, sagas, libros de cocina y literatura infantil. Los ejemplares recogidos y clasificados por el personal de la biblioteca del municipio, se pueden encontrar en el Kultur de Leioa, donde voluntarios como personas que forman parte del proyecto denominado Hazia.

A través de este proyecto, Sortarazi ofrece apoyo a personas y familias de distintos municipios de la margen derecha de la ría del Nervión (Leioa, Getxo y Erandio) y de la comarca de Uribe Kosta. La asociación trabaja para ayudar a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

El dinero recaudado con la feria se destinará íntegramente a ayudar a personas y familias de la zona. Actualmente, son más de 300 las familias a las que la asociación presta apoyo en cuestiones como la búsqueda de alojamiento, la alimentación, la autonomía personal y la integración social.

Además de colaborar comprando libros durante esta feria, los ciudadanos pueden contribuir a esta causa durante el resto del año mediante la donación de ejemplares que posteriormente podrán ponerse a la venta en la feria del libro solidario del siguiente año.

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