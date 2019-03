Van Halen presentan su nuevo disco con un concierto privado en Los Ángeles

Fue un concierto privado de una hora, celebrado anoche ante unas 500 personas en un plató de los estudios Henson Recording, de Los Ángeles, donde el grupo tocó trece canciones, entre ellas una versión del "You Really Got Me", de The Kinks, que sirvió como introducción a los clásicos "Runnin' with the Devil", "Ain't Talkin' 'Bout Love", "Everybody Wants Some", "Jump", "Panama" o "Hot For Teacher".

"Esto en principio iba a ser una rueda de prensa y fijaos en lo que ha terminado siendo", explicó eufórico Roth, de 56 años, ataviado con chaqueta y pantalón de cuero repletos de lentejuelas. De su nuevo álbum, que sale a la venta el próximo día 7, interpretaron "Tattoo" -el primer sencillo-, "She's the Woman", "Stay Frosty" y "The Trouble With Never", entre otras.

El concierto concluyó con la aparición de una veintena de bailarines de samba brasileños mientras sonaban los acordes de "Jump". "A Different Kind of Truth" es el primer disco original de Van Halen con David Lee Roth como cantante desde el clásico álbum multiplatino "1984". Incluye también temas como "You and Your Blues", "China Town", "Blood and Fire", "Bullethead", "As Is", "Honeybabysweetiedoll", "Outta Space","Big River" y "Beats Workin".

El último álbum de la banda fue "Van Halen III" (1998). El "show" sirvió también para presentar su próxima gira por Estados Unidos, que comenzará el día 18 con una actuación en Lousville (Kentucky) y se extenderá hasta finales de junio tras más de 45 actuaciones.

La banda, formada hoy día por Eddie Van Halen, Alex Van Halen, David Lee Roth y Wolfgang Van Halen, prometió que tocará algunas de las canciones más recordadas de discos como "Van Halen" (1978), "Van Halen II" (1979), "Women and Children First" (1980), "Fair Warning" (1981), "Diver Down" (1982) y el propio "1984" (1984). "Si os digo la verdad, hasta Charles Chaplin era fan nuestro", bromeó Roth sobre el escenario al respecto de la longevidad del grupo. Van Halen es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll desde marzo de 2007. Hasta ahora han vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo.