Conrad Murray: "Jackson se provocó su propia muerte"

El juicio contra el médico de Michael Jackson, Conrad Murray, acusado de causar la muerte del cantante, ha comenzado este martes en Los Angeles ante una gran expectación mediática y con la presentación de los alegatos de fiscalía y defensa como primer plato. El abogado de Murray han explicado ante la corte que fue Jackson quien se causó su propia muerte, mientras que el fiscal ha acusado al médico de negligencia.



Murray está acusado de homicidio involuntario por el fallecimiento del cantante, que murió el 25 de junio de 2009 debido a una sobredosis de propofol. En caso de ser condenado, perdería de por vida la licencia para ejercer la medicina y podría pasar hasta cuatro años en prisión.



El abogado del médico ha alegado este martes, en su primera intervención ante el tribunal de Los Angeles que lleva el juicio, que Jackson se administró los calmantes que le terminaron causando la muerte mientras Murray no estaba en la habitación. El letrado Ed Chernoff explicó al jurado que el intérprete de 'Thriller' se creó una "tormenta perfecta en su cuerpo" que terminó matándole.

"Cuando el doctor Murray entró en la habitación y encontró a Michael Jackson, no había maniobras de reanimación, médicos o maquinas que pudiesen revivirle", ha afirmado Chernoff. "Murió tan rápidamente, tan instantáneamente, que no tuvo tiempo de cerrar los ojos", ha agregado.



El abogado ha advertido de que el cantante no murió "cuando Murray le dio el propofol para dormir", sino cuando dejó de dárselo. Chernoff relató que Murray únicamente dio al paciente, que padecía de insomnio, 25 miligramos de propofol, insuficientes para causar su muerte y que se hubiesen disipado en el cuerpo de Jackson en diez minutos, por lo que el cantante tomó más anestésicos cuando estaba solo.



En cambio, el fiscal David Walgren esgrimió un duro discurso contra Murray en el que acusó el doctor, que cobraba 150.000 dólares al mes, de "negligencia" e "incompetencia". "Las acciones y omisiones del doctor personal de Michael Jackson, Conrad Murray, provocaron directamente su muerte a la prematura edad de 50 años", apuntó el fiscal.



Los momentos de mayor tensión en el discurso del fiscal llegaron con la exhibición de una fotografía del cadáver de Jackson en el que aparecía sobreimpresionada la palabra "homicidio" y con la escucha de una grabación en la que el cantante relataba al doctor planes de futuro: "Cuando la gente salga del espectáculo, quiero que diga: 'Nunca he visto nada así en toda mi vida'".



La fiscalía también basa sus acusaciones en que Murray tardó en llamar al 911, ordenó limpiar algunas de las pruebas, no monitorizó adecuadamente las constantes vitales de Jackson y no dio al personal de emergencia toda la información que conocía sobre los hechos que llevaron al artista a un paro cardiaco.

Además, la primera jornada del juicio ha estado protagonizada por la voz de un aturdido Michael Jackson bajo los efectos de alguna sustancia.