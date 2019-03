The Killers regresa al más puro estilo 'Who' con el tema 'Runaways'

Como primer single y anticipo de lo que vendrá, el primer tema del nuevo disco de la banda 'The Killers' es 'Runaways'. Una manifestación indiscutiblemente americana del romance y del optimismo que anuncia su vuelta con guitarras al estilo Who y un estribillo tan grande que podría corearse de un extremo al otro del Mojave.



El tema fue compuesto en 2009 durante la gira de Day & Age, pero, según Brandon: “Entonces, no supimos qué hacer con ella. Day & Age fue nuestro intento de ser más pop, pero Runaways tenía más raíces y sonaba más americana. Intuía que era una canción poderosa y de ahí que se convirtiera en una especie de lanzadera.” Battle Born fue grabado en el estudio del mismo nombre en Las Vegas y en la producción han participado grandes nombres como Daniel Lanois, Steve Lillywhite, Damian Taylor, Stuart Price y Brendan O’Brien. Incorpora elementos de cada uno de los álbumes anteriores; la forma detallada de narrar de Hot Fuss, la añoranza y el misticismo a la Americana de Sam’s Town, los ganchos espontáneos y el sentido pop de Day & Age Todo ello, sin sonar exactamente igual a ninguno de ellos en particular.

Es el sonido de una banda que reconoce y celebra su propia identidad. Utilizando la máxima de Brandon, Battle Born es The Killers “haciendo lo que se nos da mejor”. Según Ronnie (batería) “Hemos hecho este disco con cinco productores diferentes y aun así sigue teniendo un sonido muy nuestro...” En parte, en esto reside el triunfo real de Battle Born. The Killers llevan 10 años juntos y 15 millones de copias vendidas de sus tres álbumes anteriores. Han tocado en todos los rincones del planeta y se han convertido en una de las bandas de rock más importantes del mundo.