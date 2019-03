'Tengo una segunda oportunidad para vivir'

Primer plato:Poulet Yassa. Pollo con mucha cebolla, verduras, pimienta y limón. El más tradicional de Mali cocinado por Andrés Madrigal, a Ana le trae recuerdos de su estancia en ese país. 'Siempre están con una sonrisa en los labios', nos dijo.

Un viaje del que se trajo este vídeoclip, el compromiso de colaborar en la creación de una escuela y algo de la cultura mandinga. 'Vivir la sencillez. Ahí reside la felicidad'.

Segundo plato:atún con salmorejo. Uno de sus favoritos. Hace dos años, cuando sufrió un grave accidente de tráfico, pensó que nunca podría degustarlo de nuevo. 'No puedo evitar estremecerme cuando oigo un frenado o cuando veo un accidente. Ahora vivo el momento. Sé que me han dado una segunda oportunidad. Por eso aprovecho cada instante y no hago planes para el futuro. Lo que importa es el ahora'.

Un optimismo que ha querido reflejar en su nuevo disco y en el que ha colaborado su hija de cinco años; se la puede escuchar en la introducción de uno de los temas. 'Ella me ha devuelto a la infancia'.

El postre 10 canciones en las que vuelve a manejar con maestría la intimidad que refleja su voz, para algunos quizás rozando la ñoñería. De lo mejor la colaboración con Miguel Bosé.