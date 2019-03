Con tan sólo 11 años puede presumir de compartir escenario con Bruce Springsteen

Con sólo once años, Leticia ya puede presumir de una de las mejores experiencias de su vida: haber compartido escenario con el mismísimo Bruce Springsteen.

Y eso que ni siquiera pensaba ir al concierto, pero un presentimiento, como nos cuenta, le hizo cambiar de idea. "Yo tenía una corazonada, y sabía que me iba a sacar...".

Ya es toda una costumbre que 'The Boss' suba al escenario a jóvenes espontáneos para acompañarle en su 'Waiting on a sunny day'.

En Las Palmas, y cumpliendo su corazonada, la elegida fue ella, aunque no fue subir a cantar lo que más le sorprendió. "Me sorprendió que me cogiera en brazos...con los años que tiene!".

Al terminar el concierto, a punto estuvo de firmar autógrafos. De momento, esta aspirante a cantante ya tiene hasta banda. Y la verdad es que no lo hace nada mal. Pocos artistas pueden afirmar, como ella, que 'El Jefe' les escogió de entre miles de personas, solo para cantar con él.