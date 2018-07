Shakira triunfa en los premios de la radio francesa

Shakira sigue arrasando. Esta vez, la colombiana se ha alzado con el premio Artista Femenina del Año en la entrega de los NRJ Music Awards celebrada en la ciudad francesa de Cannes.

Luciendo un imponente vestido negro de flecos, la cantante no sólo subió una sino dos veces al escenario, ya que su 'Waka-waka. This time for Africa' fue además considerada Mejor Canción del Año por encima de los temas de 'Bad Romance' de Lady Gaga, 'California Gurls' de Kate Parry, así como de 'Love the way you lie', el dueto de Rihanna y Eminem.

Entre el resto de premiados destaca Usher, Artista Masculino del Año, categoría en la que se enfrentaba con otros vocalistas de renombre como el español Enrique Iglesias, el inglés James Blunt y el rapero norteamericano Eminem.

La doceava edición de los NRJ Music Awards también distinguió a los Black Eyed Peas, designados Grupo Internacional y Concierto del Año, premios que recogieron los cantantes de la formación Will.i.am y Apl.de.ap en persona.

Tampoco Lady Gaga ni Beyonce se fueron con las manos vacías. Su videoclip Telephone ha sido elegido Videoclip del Año por los galos a quienes ha gustado más su puesta en escena que las de Kate Perry en Californian Gurls, Eminem y Rihanna en 'Love the way you lie' y el interprete francés Christophe Maé en 'Je Me Lâche'.