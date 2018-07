El secreto mejor guardado para tener unos pies bonitos

Algunas lucen los tacones con auténtica maestría, como si fuesen una extensión de su cuerpo, pero caminar sobre más de 10 centímetros de tacón tiene sus riesgos. Estamos acostumbrados a ver a muchas modelos caer sobre la pasarela, por no poder caminar sobre afilados zapatos. Los pies son una de las partes más delicacadas del cuerpo y, por lo general, no les prestamos demasiada atención. Bastian González, experto en belleza de los pies, lleva años buscando los productos y las técnicas más adecuadas para tratar los pies castigados. Por sus manos han pasado modelos, actrices, cantantes... acostumbradas a caminar sobre zapatos, en ocasiones incómodos. El afirma "para mi cada pie es un reto, no hay pies feos con los tratamientos adecuados. Esta semana ha presentado en Madrid su último y revolucionario tratamiento a base de polvo de diamante y perlas, acompañado de un talco diseñado por él y que se transforma en una segunda piel. Tiene claro cuales son os cuidadados básicos. Afirma que es fundamental hidratarlos porque la piel de los pies se seca siete veces más que la de la cara y necesita mucha crema. Es fundamental también utilizar un cepillo de dientes para eliminar la piel seca de las uñas, pulirlas con un cepillo y dar un buen masaje. Consejos imprescindibles para lucir unos pies bonitos por fuera, pero también por dentro