Santoral: estos son los santos que se celebran en marzo de 2026

Marzo es un mes que marca el inicio de la primavera y en el que se celebran fiestas en muchas localidades. La mayoría de ellas están relacionadas con diversos santos como San Patricio, el 17 de marzo, patrón de Irlanda; o San José, el 19 de marzo, por quien se celebra el Día del Padre.

Con el comienzo del mes echamos un vistazo al calendario para revisar qué santo se conmemora cada día de marzo. Tener las fechas anotadas te ayudará a no olvidarte de felicitar a familiares y amigos que llevan el nombre de algún santo de la iglesia católica. Sigue leyendo para descubrir los santos del mes.

Santoral de marzo por días

Repasamos el santoral de marzo día a día para que sepas cuál se celebra y estés al tanto. Marzo de 2026 tiene 31 días y en la mayoría de ellos hay varias celebraciones. Los santos de marzo son:

  • Santoral 1 de marzo: Adriana, León y Rosendo.
  • Santoral 2 de marzo: Lucio, Efrén.
  • Santoral 3 de marzo: Jacobino, Emeterio y Marcia.
  • Santoral 4 de marzo: Leodovaldo y Casimiro.
  • Santoral 5 de marzo: Virgilio, África y Adrián
  • Santoral 6 de marzo: Víctor, Victorino y Olegario
  • Santoral 7 de marzo: Perpetua, Felicidad y Rufino
  • Santoral 8 de marzo: Beata, Julián, Filemón y Herenia
  • Santoral 9 de marzo: Alvera y Dagoberto
  • Santoral 10 de marzo: Macario, Cipriano, Cándido y Simplicio.
  • Santoral 11 de marzo: Eulogio, Áurea y Sofronio.
  • Santoral 12 de marzo: Fina, Inocencio y Herlinda.
  • Santoral 13 de marzo: Cristina, Leticia, Ramiro, Rodrigo y Salomón.
  • Santoral 14 de marzo: Matilde, Florentina y Afrodisio.
  • Santoral 15 de marzo: Longinos, Luisa, Leocricia y Madrona.
  • Santoral 16 de marzo: Abraham, Natalia y Ciríaco.
  • Santoral 17 de marzo: Patricio y Gertrudis.
  • Santoral 18 de marzo: Cirilo obispo de Jerusalén, Anselmo y Alejandro.
  • Santoral 19 de marzo: José, Apolonio y Amancio.
  • Santoral 20 de marzo: Alejandra, Eufemia y Fotina.
  • Santoral 21 de marzo: Fabiola y Santa Clemencia.
  • Santoral 22 de marzo: Bienvenido, Calínica y Lea.
  • Santoral 23 de marzo: José Oriol, Benito de Nursia, Toribio y Victoriano.
  • Santoral 24 de marzo: Modesto, Sergio, Baldomero, Pretextato, Edilberto y Primitiva.
  • Santoral 25 de marzo: Latino, Humberto, Timolao y Berta
  • Santoral 26 de marzo: Dula, Anunciación de María, Rebeca, Quirino y Dimas.
  • Santoral 27 de marzo: Ruperto, Lidia y Braulio.
  • Santoral 28 de marzo: Narses y Ruperto.
  • Santoral 29 de marzo: Gundelina, Jonas, Juan de Capistrano y Castor.
  • Santoral 30 de marzo: Segundo, Quirino y Catalina.
  • Santoral 31 de marzo: Amós, Amadeo, Amado, Balbina y Benjamín.

Con este calendario de celebraciones de marzo tendrás a mano todos los santos destacados del mes para no dejar pasar ningún día especial

Santoral marzo

