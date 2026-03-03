Estrenos cine marzo 2026: estas son las películas más esperadas que llegan este mes

Marzo empieza con fuerza con el estreno de ¡La novia!, la adaptación de La novia de Frankenstein protagonizada por Jessie Buckley, Christian Bale, Penélope Cruz y Jake Gyllenhaal y dirigida por Maggie Gyllenhaal.

Ese mismo día se estrenan también otras dos películas muy esperadas: El mago del Kremlin, donde Jude Law interpreta a un joven Vladimir Putin y Hoppers, donde la factoría Pixar ha creado una historia en la que una joven amante de los animales descubre una tecnología que permite transferir la conciencia humana a animales robóticos.

Torrente Presidente y otras películas que se estrenan este mes

El cine español también estará muy pendiente de la cartelera. Las dos películas más importantes del año de la taquilla nacional se estrenan este mes. Torrente Presidente y Amarga Navidad se proyectan en semanas consecutivas augurando salas de cine llenas.

La sexta entrega de la saga de Santiago Segura está envuelta en un halo de misterio al no conocerse el tráiler, ni el póster, ni tan siquiera qué cameos de famosos habrá.

Queda por saber si la estrategia de marketing logra alcanzar las cotas de su segunda entrega que, 25 años después, todavía se mantiene en la octava posición del ranking de películas españolas más taquilleras de la historia en las salas de cine de nuestro país.

Por otro lado, Amarga Navidad, la esperada película de Pedro Almodóvar está protagonizada por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia donde se narra la historia una joven directora de cine que tiene un ataque de pánico debido al estrés al que se somete a sí misma tras la muerte de su madre.

En cuanto a otras cintas internacionales, la superproducción Project Hail Mary, protagonizada por Ryan Gosling, está en la lista de los fans de la ciencia ficción. En ella, el profesor Ryland se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí.

Finalmente, entre las películas más esperadas de marzo, también destacan los estrenos de El testamento de Ann Lee, protagonizada por Amanda Seyfried; El arquitecto, película francesa que ha cosechado varios premios y nominaciones en certámenes europeos.

y por último dos nominadas a Mejor Película en Cannes: Águilas de El Cairo y Dos fiscales.

Todos los estrenos de marzo 2026, día a día

A continuación encontrarás un listado con las fechas de estreno de las películas más esperadas de marzo.

6 de marzo

¡La novia! (Maggie Gyllenhaal).

Hoopers (Daniel Chong).

El mago del Kremlin (Olivier Assayas).

Pillion (Salvador Calvo).

13 de marzo

Torrente presidente (Santiago Segura).

El testamento de Ann Lee (Mona Fastvold).

El arquitecto (Stéphane Demoustier).

Águilas de El Cairo (Tarik Saleh).

20 de marzo

Amarga Navidad (Pedro Almodóvar).

Una hija en Tokio (Guillaume Senez).

Elegir mi vida (Amélie Bonnin).

La sonrisa del mal (The Holy Boy) (Paolo Strippoli).

27 de marzo

Proyecto Salvación (Project Hail Mary) (Phil Lord, Christopher Miller).

Shelter: El protector (Ric Roman Waugh).

Yo te creo (Charlotte Devillers, Arnaud Dufeys).

Dos fiscales (Sergei Loznitsa)

