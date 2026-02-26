Marta Ortega abre en A Coruña una biblioteca especializada en moda

Lleva ya un lustro colocando A Coruña en el epicentro mundial de la moda. La Fundación Marta Ortega se ha convertido en todo un referente internacional del arte que aúna la fotografía y la moda. Hasta el vanguardista edificio reacondicionado en el Muelle de Batería han llegado en los últimos tiempos los grandes maestros de la fotografía de los siglos XX y XXI, y ahora, vuelven a hacerlo, pero para quedarse.

La primera gran exposición fue Untold Stories, dedicada a Peter Lindbergh, en 2021. En 2022 presentó 1993, A Year in Photographs, de Steven Meisel, seguida por Fact & Fiction, de Helmut Newton, en 2023. La gran retrospectiva de Irving Penn, con más de 175 obras haciendo un recorrido por su trayectoria, fue todo un éxito. Y en 2025 dedicó una muestra a David Bailey, figura clave de la fotografía británica de los años sesenta.

La más reciente, y posiblemente la que más repercusión ha alcanzado, Wonderland, una amplia retrospectiva de Annie Leibovitz, ha sido la primera gran exposición individual protagonizada por una mujer en la Fundación y atrajo hasta la ciudad a un público de lo más diverso: desde medios de comunicación de todo el mundo hasta personalidades reconocidas de la cultura y las artes, y también público en general. Todo ello aprovechando la gratuidad característica de las exposiciones de la Fundación MOP.

Un recorrido por las últimas cuatro décadas de la moda

Con estos antecedentes, el escenario ya ha sido creado, podríamos decir. El edificio se ha convertido en un icono en sí mismo y ahora da un paso más para convertirse casi en un lugar de culto a la moda.

La Fundación MOP amplía su oferta abriendo The MOP Library, una biblioteca especializada en moda y fotografía de moda que se presenta como un nuevo espacio con más de 5.500 publicaciones, entre libros, revistas y catálogos, que recorren la historia de la moda de las últimas cuatro décadas. Un catálogo que está a disposición de investigadores, estudiantes y público general (una vez más) para consultar de manera presencial y gratuita. Eso sí, previa reserva de cita a través de la página web de la fundación.

Entre los fondos de esta biblioteca se incluyen extensas colecciones de libros dedicados a fotógrafos de la talla de Richard Avedon, Nan Goldin y Tim Walker. También colecciones completas de cabeceras que van desde Vogue Italia, dirigido por Franca Sozzani, hasta publicaciones como System, Purple, Interview o Self Service. A todo esto se suman catálogos de moda concebidos por destacados talentos de la dirección de arte y el diseño gráfico.

Un catálogo de más de 5.000 publicaciones que irá en aumento

Es un archivo propio, original, genuino y, más importante, único. Una forma que solo se puede encontrar aquí, en A Coruña, para estudiar la evolución de la moda desde finales del siglo XX hasta la actualidad. No solo eso, además, el objetivo de la Fundación es continuar aumentando su fondo con unas 200 incorporaciones anuales.

Los primeros turnos estarán disponibles a partir del 6 de marzo, de lunes a viernes en horario de tarde. El catálogo completo se puede consultar online y cada usuario puede seleccionar hasta un máximo de tres ejemplares para consultar presencialmente.

