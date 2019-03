Sale a la luz el documental sobre la vida de Michael Jackson

Mientras continúa el juicio por la muerte de Michael Jackson en el que se juzga la implicación del médico del artista, Conrad Murray, en los hechos, el documental sobre la vida del rey del pop ve la luz por primera vez en Londres.



La cinta 'La vida de un icono' ('The Life of an Icon') cuenta episodios de la vida del artista en los que se incluyen historias que el público desconoce.



El productor del espectáculo, David Gest, ha comentado que en el documental hay aspectos del cantante que desmontan algunos mitos que han existido sobre Jackson. Al estreno han asistido varios miembros de la familia.

La película 'La vida de un icono' cuenta con entrevistas a Katherine Jackson, sus hermanos Tito y Rebbie y colegas como Smokey Robinson, Dionne Warwick y Whitney Houston. La cinta sigue a Jackson desde su debut en los 'Jackson Five' hasta su éxito como solista y su muerte súbita en Los Angeles a los 50 años en junio del 2009.



Al estreno no ha acudido la madre del artista que está pendiente de los últimos días de juicio contra el médico de Mickael Jackson, Conrad Murray, acusado de homicido involuntario y que ha decidido en el último momento no testificar en su defensa.