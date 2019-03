La 'ruta del bakalao' cumple veinte años

Han pasado ya veinte años desde el triunfo de aquella 'ruta del bakalao' que cada fín de semana reunía en Valencia a miles de jóvenes. Chimo Bayo se convirtió en aquella época en protagonistas del fenómeno, como 'padre' de la canción más escuchada: 'Así me gusta a mí'.

Bayo consiguió que su canción se bailara en todas partes. Fue el tema más celebre de la ruta, y hasta Penélope Cruz lo bailó en la película: 'Jamón, jamón..'. 'Así me gusta a mí' fue número uno en cuarenta países. Recuerda Chimo Bayo que "batió récord de ventas, pero lo más curioso es que estuve un año y medio intentando colocarla y me decían que no iba a pegar".

Su tenacidad tuvo entonces recompensa. Consiguió marcar una época y la vida de muchos. "Hace unos días -cuenta a antena 3- me encontré con una pareja que terminó casándose después de conocerse bailando esa canción".

El DJ que no entró en una discoteca hasta los 21 años, porque confiesa que le daban miedo las peleas, sigue 'pinchando', pero convertido en un clásico de los tecnonostálgico.