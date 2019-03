El 'romance' musical entre Rihanna y Drake

Drake estrena nuevo trabajo y videoclip. 'Take care', se llama el tema, y en su videoclip cuenta con una invitada de lujo: Rihanna.

Durante cuatro minutos, los cantantes aparecen interpretando la canción mientras están abrazados, algo que ha hecho saltar los rumores sobre una posible relación entre ellos.

No es la primera vez que ambos aparecen juntos en un trabajo de este tipo, porque Rihanna ya invitó al rapero para que colaborase con el tema 'What's my name?'.

En este videoclip Rihanna aparece con su nuevo look, de cabello rubio. Lo ha dirigido el realizador francés Yoanne Lemoine.