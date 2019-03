Robbie Williams recupera sus grandes éxitos en París

Robbie Williams ha estrenado en París su último trabajo, In And Out Of Consciousness, un disco con lo mejor de sus 20 años de carrera en solitario.

El cantante británico ha actuado ante un grupo reducido de seguidores. Las cámaras no pudieron grabar el momento en que apareció en el escenario su antiguo compañero de Take That Gary Barlow, con el que canta el dueto de presentación del disco.



Parece que se han reconciliado y que juntos volverán a liderar unos conciertos para los que aún no hay fecha.