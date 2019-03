Rihanna presenta 'Unapologetic' ante su público de Londres en lencería

Rihanna presenta por estos días a nivel mundial 'Unapologetic', el séptimo disco que lanza en siete años de carrera. De este trabajo musical se conoce la canción 'Diamonds', producida por Starware; que alcanzó el número uno en iTunes en su estreno en 27 países, además del Top5 en otros 55. Actualmente se encuentra en la posición número 3 del listado Hot100 de Billboard.

La cantante de Barbados presentó en su concierto las 14 canciones de 'Unapologetic', entre las que se encuentran 'Phres Out The Runway' (escrita por David Guetta), 'Pour It Up', 'What Now' y 'Lost In Paradise'. Además, cuenta con las colaboraciones de David Guetta en 'Right Now' y Eminem, quien vuelve a trabajar con la artista en 'Numb' (compuesta por Eminem y Kayne West).