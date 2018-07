R.E.M. estrena 'Collapse into now'

Vuelven 'a la carga'. REM publica este martes 'Collapse into now', su último disco y, en opinión del bajista de la banda, Mike Mills, "el mejor desde 'Out of time' publicado en el año 1991, que contenía la célebre 'Losing my religion'.

En este nuevo disco participan la canta Patti Smith, el guitarrista Lenny Kaye y la cantante Peaches, entre otros. Para el productor del álbum, Jacknife Lee, este nuevo disco supone una nueva visión de cómo tres personalidades muy diferentes forman un único ser en armonía. Aún así, según Lee, "no hay choques de ego entre ellos". El productos explica que lo más complicado fue elegir estudio. Finalmente, Nueva Orleans, Nashville y los famosos estudios Hansa de Berlín fueron los lugares elegidos para grabar el álbum durante doce semanas de sesiones.

'Collapse into now' llega después de su álbum de 2008 'Accelerate', que alcanzó el número uno en países como Canadá y Reino Unido.