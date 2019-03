REM anuncia su separación

"A todos nuestros fans y amigos: como REM, y como cómplices y amigos de toda la vida, hemos decidido poner punto y final a la banda", se asegura en el comunicado firmado por los músicos del grupo: el cantante Michael Stipe, el bajista Mike Mills y el guitarrista Peter Buck.

"Nos marchamos con una enorme sensación de gratitud, de finalidad, y de asombro por todo lo conseguido. A todo aquel que se emocionó con nuestra música, nuestro más sincero agradecimiento por escucharnos", concluye la nota.

La discografía de REM incluye álbumes tan conocidos como 'Out of Time' (1991), 'Automatic for the People' (1992) o 'Monster' (1994), en los cuales se recogían temas célebres como "Losing my religion", "Everybody hurts" o "What's the Frequency, Kenneth?".

Su último álbum, el décimo quinto de su carrera, fue "Collapse into now", compuesto por doce canciones que intercalaban rock, tiempos lentos y ritmos pop, y que Mills consideró el mejor disco de la formación desde "Out of time".

Los discos de estudio lanzados por REM son 'Murmur' (1983), 'Reckoning' (1984), 'Fables of the Reconstruction' (1985), 'Lifes Rich Pageant' (1986), "Document" (1987), 'Green' (1988), 'Out of Time' (1991), 'Automatic for the People' (1992), 'Monster' (1994), 'New Adventures in Hi-Fi' (1996), "Up" (1998), 'Reveal' (2001), 'Around the Sun' (2004), 'Accelerate' (2008) y 'Collapse into Now' (2011).