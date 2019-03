Raquel del Rosario: "No he votado en mi vida"

Hace pocos días que salió a la venta el nuevo disco de Raquel del Rosario, 'Buscamos sonrisas', un trabajo que la propia Raquel nos confiesa que sigue reescuchando. "Tenemos el disco en nuestras manos desde hace poco y estoy en el momento de reescucharlo", comenta la cantante.

La canaria de autodefine como apolítica: "No he votado en mi vida", asegura tajante. Además asegura que es "muy celosa" de su intimidad ya que la prensa ha vertido muchas "mentiras" sobre su persona. Compartimos esta entrevista con Raquel en la azotea del centro financiero de Colón, en Madrid. Pese a la altura de la torre Raquel nos comenta que no le tiene miedo a las alturas. ¿Y al éxito? "Bueno al principio sí, sobre todo cuando es algo repentino, como fue nuestro caso", asegura la artista.

Raquel destaca que la crisis le parece muy "preocupante". "A nosotros también nos afecta, tengo amigos que están afectados por esta situación y mis propios hermanos terminan la carrera y no encuentran donde trabajar", asegura. Sobre sus gustos nos comenta que en el coche siempre suele escuchar la radio, y prefiere las ediciones digitales de los periódicos a leerlos en papel.

La cantante de 'El Sueño de Morfeo' ha contestado a las preguntas que los internautas han enviado para ella en forma de vídeo. Se ha confesado "atrevida" y sin miedo a nada, su rincón favorito es la casa de sus padres donde se escapa siempre que puede y su sueño es... "ser feliz, a pesar de todo".