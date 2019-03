Shakira, con otro look y más sensual en su nuevo videoclip

Shakira ha cambiado de look. La cantante se ha cortado su rubia melena y, aunque ha mantenido el color, luce ahora el pelo mucho más corto. Con este nuevo estilismo se presenta en su último videoclip 'Addicted to you'.

"Son tus ojos marrones con esa veta verdosa. Es tu cara de niño y esa risa nerviosa...I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer..."

En este nuevo videoclip, la cantante deja ver de nuevo su lado más sensual. Por algo encabeza la lista de "las artistas más sexys de la Historia", elaborada por 'Los Angeles Weekly'.