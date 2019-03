Vanity Fair hace público 'lo que nunca se ha contado' de las mejores exclusivas

"Los príncipes de Asturias no conceden entrevistas. Si hemos hablado con ellos, no podemos contarlo", así presentó la revista en marzo de 2010 esta exclusiva que no podían vender como tal.

Estuvieron tan cerca de los príncipes que pudieron publicar que doña Letizia huele a mora, que la infanta Leonor le pregunta constantemente; "¿Mamá, en qué trabajas?" o presenciar los pocos momentos en los que la princesa se relaja.

Cuando se publicó el reportaje sobre Corinna, todavía no habíamos oído hablar de ella. Ni siquiera había fotos. Para llegar al entorno de la princesa, hicieron mas de 500 llamadas y recibieron también unas cuantas.

Mucho mas fácil fue publicar por primera vez la imagen de Ricky Martin con sus hijos y sus pareja. Sencillamente dijo que sí. O arrancarle a la duquesa de Alba la frase con la que confirmaba que habría boda.

En Estados Unidos no daban crédito cuando consiguieron esto: una revista española entrevistaba al sanguinario Charles Manson.

Tuvieron que utilizar los pocos minutos semanales que Manson podía hablar por teléfono para ir entrevistándole semana tras semana. Descubrieron entonces que hablaba un poco de español. En nuestro idioma, les dijo: "mala hierba nunca muere".