'Extraños compañeros de trama', el libro del periodista Rubén Arranz sobre la gestión de Pedro Sánchez

Con el subtítulo 'Corrupción, nepotismo, dinero y puñales en la Corte sanchista', el periodista Rubén Arranz lanza este miércoles 3 de junio su libro 'Extraños compañeros de trama'.

En esta obra, el autor aborda los 8 años de mandato de Pedro Sánchez tras la moción de censura que puso fin al gobierno de Mariano Rajoy. Recuerda que el argumento del PSOE para acabar con la legislatura popular era "recuperar la dignidad de nuestra democracia", pero bajo su punto de vista, ese compromiso de adecentar la vida pública española no se ha cumplido.

Muy al contrario, cree Rubén Arranz que en este tiempo Pedro Sánchez ha tejido "una tela de araña que atrapa a militantes, medios de comunicación, jueces, fiscales y empresarios". También pone el foco en que en su forma de liderar no ha habido hueco para la discrepancia, y que las imputaciones de la esposa y el hermano del presidente del Gobierno son una consecuencia de "un poder que confunde lo público con lo propio".

Rubén Arranz es periodista en El Confidencial y está especializado en el análisis de las conexiones entre los poderes periodístico, económico y político. En sus casi 20 años de trayectoria periodística, ha trabajado en la Agencia EFE, Vozpópuli y El Independiente. También ha colaborado en esRadio y en Vione Media. En 2022, publicó su primera novela, 'Perro come perro'.

El autor estará este jueves 4 de junio en la Feria del Libro de Madrid firmando ejemplares de su obra publicada por la editorial Deusto, del Grupo Planeta.

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