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Domingo de Ramos en Sagunto con el veto a las mujeres por parte de los cofrades: "Queremos igualdad y los mismos derechos"

La celebración religiosa con más de 500 años de historia puede perder la declaración de "interés turístico nacional".

Domingo de Ramos en Sagunto con el veto a las mujeres por parte de los cofrades: "Queremos igualdad y los mismos derechos"

Domingo de Ramos en Sagunto con el veto a las mujeres por parte de los cofrades: "Queremos igualdad y los mismos derechos"

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Isabel Goyanes
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1700 cofrades y ni una mujer formando parte de la cofradía de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist de la localidad valenciana de Sagunto, así se ha decidido por mayoría en una nueva votación a puerta cerrada.

Hoy, Domingo de Ramos, centenares de personas han procesionado por las calles de la localidad con la participación de familias enteras, pero sin olvidar la polémica. Un participante dice: "Esta situación es poliédrica, singular, no es una cuestión de igualdad, esta Semana Santa tiene aquí una tradición de 500 años, es algo religioso.

Otro vecino de Sagunto, añade: "Hemos llegado a un consenso estos días. La polémica la vamos a dejar a un lado durante la Semana Santa, pero volveremos a retomar el tema".

Lazos negros en los balcones

En las fachadas de algunos domicilios saguntinos, sobre las banderolas moradas que algunos vecinos y vecinas ponen en ventanas y balcones, se ven lazos negros a modo de protestas. Explica María Josep Picó, miembro de la Semana Santa Inclusiva: "Hay personas que deciden colgar lazos negros, que no crespones, a modo de reivindicación. Tiene que existir una evolución en la celebración, queremos los mismos derechos, pero de forma pacífica".

Una señora asistente a la procesión dice: "Yo creo que las mujeres deben entrar a formar parte. Ayer veíamos otras procesiones de otros puntos de España y ellas llevaban los pasos, así que sí se puede".

Blanca Ribelles del colectivo Semana Santa Inclusiva explica: "Hoy es Domingo de Ramos, un día grande para convivir en el que salen todas las familias, pero echo de menos pertenecer a la cofradía. Es una lástima los insultos que recibimos por redes sociales. Luchamos por la igualdad con derechos y obligaciones".

Ana Redondo lo llevará ante la fiscalía

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que llevará ante la fiscalía el rechazo a que las mujeres de Sagunto entren en la cofradía por considerar la postura de los cofrades, anacrónica, machista y discriminatoria.

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