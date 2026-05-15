Roca Rey reaparece en Jerez tras su grave cogida: "Sigue con dolor, pero muy ilusionado"

Tres semanas, es el tiempo que el torero Roca Rey ha necesitado para regresar a los ruedos, tras su grave cogida en la Feria de Abril de Sevilla. Será en la tarde de este viernes 15 de mayo, en la plaza de toros de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde el diestro limeño reaparezca. Lo hace "muy ilusionado", según ha contado a Antena 3 Noticias su grupo de prensa, y más en una tierra que para él es "especial".

Aunque su regreso ha estado en el aire hasta el último momento, a la espera de la evolución de sus heridas, el pasado miércoles, a menos de 48 horas de la corrida, el torero confirmaba su reaparición con un escueto comunicado en el que aseguraba que había experimentado "una evolución favorable en los últimos días".

Hasta siete horas diarias de fisioterapia y rehabilitación

Roca Rey sigue "con dolor, pero dentro de la normalidad". Estas tres semanas de recuperación han sido muy intensas, realizando todos los esfuerzos posibles para acortar los plazos previstos, sometiéndose a sesiones de fisioterapia y rehabilitación especialmente intensas y prolongadas, de hasta siete horas diarias, con el objetivo de volver a los ruedos en las mejores condiciones.

Cabe recordar que la cornada sufrida por el torero el pasado 23 de abril en Sevilla fue calificada de "muy grave" en el parte firmado por el doctor Octavio Mulet que le operó de urgencia en la enfermería de la plaza de toros. El diestro había sufrido una "herida por asta de toro, en cara interna, tercio superior del muslo derecho que presenta una trayectoria total de 35 cm, con una descendente de 20 cm y una ascendente de 15 cm, que produce extensa rotura de músculos vasto interno y sartorio, disecando y contundiéndose en prácticamente toda su extensión el paquete vásculo-nervioso femoral superficial, sin producir lesión vascular".

Coincide con Morante de la Puebla que reaparece también en tiempo récord

La vuelta de Roca Rey coincide también con la del torero Morante de la Puebla con el que comparte cartel este viernes en la Feria del Caballo de Jerez. Será también la reaparición del torero sevillano que sufrió una cogida apenas tres días antes. El parte oficial precisaba que el diestro de La Puebla había sufrido una "herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 cm, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm". Dos máximas figuras del toreo que vuelven a los ruedos en tiempo récord, tras sus graves cogidas.

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