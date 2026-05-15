Eurovisión pierde fuerza en España tras la retirada de RTVE: cae el interés y crece la polémica

Eurovisión 2026 se celebra esta semana en Viena sin España y sin emisión oficial de RTVE, una situación inédita que refleja la crisis que atraviesa el certamen. La cadena pública decide retirarse después de que la Unión Europea de Radiodifusión mantenga a Israel en el concurso pese a las críticas y peticiones de varios países para revisar su participación.

Además, esto coincide con un descenso del seguimiento del festival en España. Según un estudio de YouGov España, más de la mitad de los seguidores habituales asegura haber perdido interés en Eurovisión tras las últimas polémicas relacionadas con el certamen y el enfrentamiento entre RTVE y la organización.

Muchos espectadores consideran que la música ha quedado en segundo plano y que el componente político pesa cada vez más en el concurso. Los primeros datos de audiencia en Europa también apuntan a una bajada de espectadores en algunos de los países tradicionalmente más implicados con el festival.

Aunque RTVE no retransmite las galas, los eurofans españoles todavía pueden seguir el festival a través del canal oficial de Eurovisión en YouTube y votar mediante la aplicación oficial del certamen. Los votos emitidos desde España pasan a formar parte de la categoría "resto del mundo".

La retirada de España supone además un golpe importante para Eurovisión, ya que RTVE forma parte del llamado 'Big Five', el grupo de países que más financiación aporta al festival. Mientras tanto, el Benidorm Fest continúa adelante como evento musical propio, aunque este año sin billete para Eurovisión.

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