La librería más antigua de España se salva del cierre al reunir 60.000 euros para pagar sus deudas

El siguiente capítulo de la historia de la librería más antigua de España se ha escrito con muchas manos. La solidaridad y el apoyo a través de las redes sociales han hecho que Hijos de Santiago Rodríguez haya logrado reunir los 60.000 euros que necesitaba para hacer frente a las deudas contraídas en los últimos años, sanear su economía y evitar echar el cierre. En apenas dos semanas, la iniciativa de crowfunding ha alcanzado esa cantidad de dinero a través de pequeñas donaciones. La llamada de auxilio de sus actuales propietarios les ha salvado.

Una serie de errores y problemas financieros de diferente naturaleza han puesto a la librería más antigua de España al borde de su desaparición. En los 176 años de historia de Hermanos de Santiago Rodríguez nunca se han enfrentado a un momento tan crítico como este. A la bajada de las ventas que sufre el sector se ha unido los nuevos hábitos de compra por internet, y la puntilla ha sido un error de gestión con su banco. Todo ello ha dado como resultado que esta histórica librería burgalesa haya estado al borde del precipicio con un futuro por delante nada prometedor.

Las deudas acechaban y la falta de liquidez acorralaban a su dueña, la sexta generación de una familia de libreros. Lucía Alonso intentó aumentar las ventas pidiendo ayuda a amigos escritores consagrados para que a través de las redes sociales los clientes arrimaran el hombro ante una situación tan crítica. “Les escribí, algunos por Instagram, y les dije que si me daban visibilidad a lo mejor consigo aumentar alguna venta, y me hicieron caso. Estoy eternamente agradecida a gente como Máximo Huerta, César Perez Gellida, Gómez Jurado, Andrés Pascual o Isabel Arias entre otros muchos, que me dieron altavoz y me 'prestaron' su comunidad de seguidores”, nos cuenta.

Y aumentaron las ventas, pero aún así no era suficiente. Los 60.000 euros que necesitaban para dejar su situación económica despejada de deudas pendientes no terminaban de reunirse. Y ahí surgió la idea del micromecenazgo, que ha ido sumando pequeñas donaciones hasta alcanzar la cifra que permite mirar al futuro.

Solidaridad sin fronteras

Mientras Lucía, la propietaria, nos cuenta su historia, se van acumulando los clientes para pagar. Ahí nos encontramos a un hombre que ha venido desde Valencia con un grupo de amigos atendiendo a la llamada de ayuda de la librería. “Hemos aprovechado a conocer la arquitectura y la gastronomía de Burgos, y todos nos llevamos más de un libro de vuelta a nuestra tierra”, explica. Un poco más atrás, un joven burgalés nos muestra los seis libros que ha adquirido para próximos regalos de cumpleaños.

Al borde de las lágrimas, su dueña explica que estos últimos meses de incertidumbre se han sentido muy arropados por sus clientes habituales y por los que han aparecido tras la llamada de auxilio difundida por las redes sociales. “Haberlo conseguido es una inmensa muestra de cariño después de lo que hemos pasado estas últimas semanas. Nos da un empujón para seguir trabajando y poder comprar tiempo hasta que salga el concurso de acreedores. Una librería como esta es muy necesaria en cualquier ciudad, porque es historia viva de Burgos”, explica.

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