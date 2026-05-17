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Eurovisión 2026

Bulgaria gana Eurovisión por primera vez en su historia tras imponerse a Israel, de nuevo aupado por el polémico televoto

Dara, de 27 años, consigue la victoria con más diferencia en la historia del Festival con el pegadizo tema 'Bangaranga'.

Dana, de Bulgaria, campeona de Eurovisi&oacute;n

Dana, de Bulgaria, campeona de EurovisiónEFE

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Bulgaria se ha proclamado campeona del Festival de Eurovisión 2026 en Viena (Austria) por primera vez en su historia después de imponerse a Israel en una emocionante terna final donde el televoto ha impulsado a la candidatura búlgara de los apenas 200 puntos a los 516, por los 343 que había sumado Israel.

Bulgaria se impone a Israel con 'Bangaranga'

Un resultado que se considera una sorpresa ya que Finlandia, Australia e incluso Israel optaban con más opciones desde el principio del certamen. No obstante, el tema 'Bangaranga', de la joven Dana, acabó convenciendo al jurado profesional y al televoto con una sorprendente unanimidad.

Nueva polémica por el televoto de Israel

Israel se quedó de nuevo con la miel en los labios tras una segunda posición que ya repitió en la edición del año pasado, y es que tanto en 2024 como en 2025 el televoto siempre ha conseguido aupar a la candidatura israelí. Una edición que no ha estado exenta de polémica tras denunciarse las inversiones gubernamentales israelíes en los últimos años. En este caso Israel ha sido el tercer país con más representación en el televoto: 220 puntos.

En 2024, 2025 y 2026 el KAN (Corporación de Radiodifusión Israelí) ha vuelto a copar gran parte del protagonismo y ha aumentado las opciones de que Israel luchara por el micrófono de cristal, y es que el propio gobierno ha admitido haber invertido "mucho dinero" en el Festival. El televoto volvió a aupar, en este caso, a Noam Bettan en otra edición donde se colaron gritos de "¡stop the genocide!" durante su actuación. El director de Eurovisión aseguró antes de la final que no fueron "suficientemente estrictos" con el televoto de Israel en años anteriores, pero el desenlace de esta edición ha vuelto a ser el mismo.

Primera victoria de Bulgaria en Eurovisión

Por otra parte, Dara, la joven cantante búlgara de 27 años, ha conseguido levantar por primera vez el Micrófono de Cristal para su país en la que ha sido la victoria con más ventaja en la historia del certamen. Dara saltó a la fama con 17 años al concursar en The X Factor. Rumanía, Australia e Italia completaron el top 5.

Recordemos que España (RTVE), Países Bajos (AVROTROS), Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTVSLO) e Islandia (RÚV) no participaron este año por la presencia de Israel en el Festival.

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