Nadie nos conoce mejor que nuestra madre, Por eso ella, Katherine, es quien más cosas puede contar sobre su hijo, Michael Jackson, fallecido el pasado 25 de junio de 2009.

Fue el peor día de mi vida, dice entre lágrimas. En la entrevista realizada por Oprah Winfrey, Katherine reconoce la adicción que su hijo tenía por la cirugía estética y cuenta el momento en el que le preguntó a Michael si también era adicto a los medicamentos.

"Mi propia madre no me cree", recuerda Katherine que dijo el cantante. ¿Y le creyó o no le creyó? pregunta la periodista. "No, no, no pude creerle". La familia Jackson, casi al completo, ha participado en esta exclusiva.

Es la primera vez que sus tres hijos, Prince, Paris y Blanket hablan sobre Michael tras su muerte. Dicen que era un padre normal, algo estricto, pero que siempre pensaba en lo mejor para ellos, y sorprende la confesión de Paris, la mediana de los tres hijos.

Dice, ante la sorpresa de Oprah, que Michael Jackson era el mejor cocinero del mundo, o al menos el que le hacía las tostadas más ricas que nunca había probado.

Son todos recuerdos gratos los que guardan los tres niños de su padre. Algo muy diferente a lo que sucede con el progenitor del rey del pop. También ha hablado Joe Jackson, que quedó excluído del testamento de Michael.

Dice que su hijo no le tenía miedo aunque reconoce que alguna vez azotó a sus vástagos con una correa como parte de su educación. Pero, sombras aparte, todos en esta casa familiar de los Angeles recuerdan con cariño a Michael Jackson y son mayoría los que ya siguen sus pasos artísticos o bien aspiran a convertirse en cantantes muy pronto.