Antena 3 vuelve a ser un año más el medio de comunicación nacional que más confianza despierta entre los españoles

Antena 3 sigue siendo referente informativo y líder en credibilidad en el último año para los españoles. Así lo reflejan las conclusiones del Informe Digital News Report 2023 elaborado por el Reuters Institute for the Study of Journalism y la Universidad de Oxford, en colaboración con Digitalunav de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra para su edición en España.

En concreto, y en un contexto difícil en el que un 40% dice desconfiar de las noticias, Antena 3 es, de nuevo, la opción preferida por los ciudadanos para informarse con un 42%.

Además, Antena 3 es el medio de comunicación nacional que más confianza despierta entre los españoles, con una valoración del 51%. Se sitúa así a la cabeza de los medios que difunden informaciones en todo el país.

Según el Digital News Report 2023, Antena 3 también destaca en el ámbito digital y continúa reinando como primera cadena de televisión entre los 5 medios españoles más seguidos online.

Este estudio refleja también la preocupación de los españoles sobre lo que es real y falso en Internet. Un 64% asegura que este asunto les inquieta mientras que un 11% no lo está.