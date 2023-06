El milagro de 'Libres', el documental religioso que bate récords en las taquillas españolas

Sábado de la semana pasada por la tarde. Sesión de 18.45. Una de las salas medianas de un complejo multicines del norte de Madrid está casi completa. Hasta aquí todo, más o menos, normal. Lo llamativo o inusual, por decirlo de alguna forma, es que en la sala no se proyecta una esperada superproducción de Hollywood. No, se trata de un documental de ajustado presupuesto que, además, lleva así, llenando las salas en las que se proyecta, semana tras semana desde el pasado 21 de abril. En esta producción ni siquiera participan conocidas estrellas. Qué va. Sus protagonistas son un grupo de monjes y monjas de distintos conventos de España que viven apartados del mundo. Por tanto, muchos de ellos no van a enterarse que este documental, 'Libres', está triunfando (¿contra todo pronóstico?) en España. Y además lo está consiguiendo de la misma forma en la que viven muchos de sus protagonistas, de forma silenciosa, casi oculta. 'Libres' es un (nuevo) milagro del cine religioso en nuestro país. Alcanza su novena semana en salas y ya ha logrado más de 80.000 espectadores.

"Creo que a raíz de la pandemia, hay un gran número de personas que tienen una mayor sensibilidad y apertura hacia una dimensión espiritual del hombre", nos explica Lucía González Barandiarán, productora de la película junto con Santos Blanco, que también es el director del film. "Las personas que viven en el interior de los monasterios y conventos de vida contemplativa llevan siglos siendo los 'maestros' en la Clausura, en el silencio y en la búsqueda de respuestas a las grandes preguntas y anhelos humanos a través de los más sencillo (y a la vez lo más complicado) un 'soltar' lo material hasta el punto de no necesitarlo e incluso estorbar para lograr un equilibrio". Lucía fundó hace ya seis años Bosco Films, una empresa volcada en el cine con 'valores', tanto a la hora de distribuirlo, comunicarlo como producirlo. Títulos como 'Noche de Paz', '¿Dónde está el truco?' o 'Vivo' están en su catálogo. En estos títulos, como otros recientes de otras distribuidoras como 'Medjugorge' -producción española sobre las apariciones de la Virgen María en un pueblo de los Balcanes que logró 200.000 espectadores en 15 países y que se reestrena este 25 de junio- es clave el boca a boca. Además, en este tipo de cine religioso muchas distribuidoras montan pases a demanda, un técnica de 'guerrilla de distribución', que facilita a muchos colegios, asociaciones y movimientos de la Iglesia el visionado de estas películas y a sus productoras ver salas y salas llenas.

Tengas fe o no, 'Libres' parece estar dando algo de Paz y Sosiego

Hay mucho público 'entregado a la causa' desde el estreno, pero también otros muchos espectadores que descubren y reclaman cada vez más este tipo de películas. "En este momento en el que las estadísticas hablan de un incremento de personas en las consultas por 'salud y equilibrio mental' esta película, 'Libres', tengas fe o no, parece estar dando algo de Paz y Sosiego. Obliga a sentarse, parar, permanecer en silencio y contemplar lo pequeño", asegura González Barandiarán. Ver para creer, de momento 'Libres' es ahora mismo uno de los 10 documentales españoles más vistos en los últimos 20 años en nuestro país. Y la multiplicación de las copias y los espectadores parece que aún no ha parado.