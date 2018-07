"No pretendo ser ácido, sólo describo lo que veo" confiesa el rapero

Se apagan las luces, suena la música y Dj Ramdy comienza a moverse entre sus platos y mezclas electrónicas. Es el encargado de caldear al ambiente, de animar a los cerca del millar de seguidores que abarrotan la sala, y que estallan al escuchar el nombre de ToteKing, que sale eufórico y lleno de energía al escenario. Anoche presentaba su último dísco en Madrid, El lado oscuro de Gandhi, un trabajo en el que manitiene su sello, letras cotidianas y muy reales. El rapero nos confiesa que no es su intención hacer letras reivindicativas, que no se sienta a escribir sobre la paz, el empleo o la sociedad. Sus canciones reflejan las conversaciones que tiene con sus amigos cualquier día, conversaciones sobre el mundo, sobre mujeres, sobre la sociedad y todo lo que está pasando. Y por eso, las redes sociales también tienen un hueco en su disco. ToteKing afirma que cada vez hay más gente enganchada a las redes sociales, gente que no sale, a la que no le da el aire, no hace ejercicio, porque prefiere hablar a través de una pantalla. Él prefiere el contacto real, y eso es lo que este estudiante de filología inglesa y amante del baloncesto demostró anoche a sus seguidores.