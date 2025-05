Proust y las Artes: un viaje al pasado a través de la memoria y la pintura

"En el instante mismo en que el sorbo de té, mezclado con las migas de magdalena, tocó mi paladar, me estremecí". En 'En busca del tiempo perdido', Marcel Proust consigue que el lector se traslade a un pasado remoto a través de un simple bocado. En esta exposición consagrada al gran literato francés, comprobamos que ese viaje al pasado lo hemos hecho más de uno.

"A mi madre, cuando cocina un plato de pasta con salsa de tomate, y cuando me lo como, me siento como si fuera un niño otra vez", nos comenta Luc, un escocés de vacaciones en España y conocedor del autor parisino. "Mi memoria de literatura ya está muy atrás...", nos dice la chilena Carmen. "Pero él trabajó mucho sobre la memoria y el recuerdo", le replicamos. "Sí... Proust trabaja mucho sobre eso... y acierta muchas veces", afirma convencida.

El aristócrata Proust vivió apasionadamente el París de principios de siglo

No solo escribió sobre el tiempo y la memoria; Proust también nos habla del amor —incluido el homosexual—, los celos, la existencia... y, sobre todo, del arte. Además de ser uno de los mayores exponentes de la literatura francesa, Marcel Proust era un gran amante del arte. Prueba de ello es su fascinación por creadores españoles como Madrazo o Fortuny y por ciudades como Venecia. Otros pintores como Vermeer, Turner, El Greco, Monet y Renoir comparten sala, naturalmente, con los manuscritos del propio Proust.

"Yo creo que la genialidad es esa... cuando ves una exposición que es capaz de cruzar diferentes artes. Y a mí me parece que a nosotros, como espectadores, nos inspira mucho más", afirma la hija de Carmen.

Amor, arte, celos, naturaleza, arquitectura... Proust es sensible a todo lo que le rodea

"Es un escritor que todo el mundo debería leer. Y al final, con exposiciones como esta, se da a conocer", nos recomienda otro visitante. "Después de ver esta exposición... ¿te quedan ganas de leer a Proust?", le preguntamos a Uma. "Sí, tenía muchas ganas de leerlo. No me he leído nada de él, pero la verdad es que sí", nos responde ilusionada. Esta exposición nos permite descubrir a uno de los escritores más revolucionarios de la literatura contemporánea.

