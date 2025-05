¿Quién ganará Eurovisión 2025? Según ChatGPT

Este martes a las 21:00 horas arranca Eurovisión 2025, lo hace con la primera semifinal donde los países seleccionados para participar en el festival deberán contar con la aprobación del jurado compuesto por los 'Big Five (Francia Italia, Alemania, Reino Unido y España), si quieren alzarse con el micrófono de oro.

Melody es nuestra candidata para representar a España con la canción 'Esa Diva' y esta noche actuará como invitada en la semifinal al tener su plaza reservada para el sábado. El motivo es que tanto nuestro país como los cuatro restantes conforman el jurado que vota y elige a los países que participarán en la final.

Las encuestas, casas de apuestas y eurofans en las redes sociales siempre tienen un favorito para ganar el festival. Aunque el resultado en la gala puede cambiar y algunas canciones sorprender por el directo o la puesta en escena, casi siempre los expertos aciertas con su opinión. Pero, ¿Qué opinará ChatGPT?, ¿Quién será su ganador para este años?

El top 3 de ChatGPT

El próximo sábado 17 se celebra la 68º edición del Festival de la Canción de Eurovisión en Basilea, Suiza. Un total de 26 países se subirán al escenario en el estadio St.Jakobshalle presentando su espectáculo a millones de espectadores.

ChatGPT ofrece su 'opinión' basándose en información de Internet, por lo que no es una opinión real, a parte de ser una inteligencia artifical y no un ser humano que puede pensar por sí mismo. Antena3 Noticias hemos preguntado a la IA "¿Quién crees que ganará Eurovisión 2025?".

Como esperábamos nos ha dado una respuesta basándose en información recabada de las casas de apuestas y encuesta de los fans. El ganador de la próxima edición de Eurovisión sería Suecia del grupo cómico KAJ con la canción "Bara Bada Bastu", que ha sido calificado con un 25% de probabilidades de conseguir el micrófono de cristal.

En segunda posición sería para Austria, con la "balada épica", según la IA, del joven austriaco JJ con la canción "Wasted Love". Mientras que en tercer lugar se colocaría Francia con la balada "Maman" del cantante Louane.

A pesar de su respuesta, hemos vuelto a pedir a la inteligencia artificial que nos ofrezca su 'opinión', pero sin consultar apuestas o encuestas. Aunque es imposible que un programa informático lo haga, por eso ha seguido basándose en la información de Internet:

"Creo que Suecia tiene muchas papeletas para llevarse la victoria. Pero no solo por el favoritismo en apuestas, sino porque tienen una trayectoria increíble en el festival, con canciones que siempre se quedan grabadas en la memoria del público. Sin embargo, también pienso que hay algo interesante en algunas propuestas que podrían sorprender a todos. Países como Austria, con una canción potente como "Wasted Love" de JJ, podrían conectar profundamente con el público gracias a su emotividad y ejecución", según Chat GPT.

Por lo que "si tuviera que elegir solo uno, mi apuesta sería Suecia, pero con la sensación de que Eurovisión siempre tiene un as bajo la manga y podría sorprendernos con algo inesperado", comentaba la inteligencia artificial.

España en el top 10

Al preguntar por cómo cree que será la trayectoria de España en Basilea, ha detallado que es "intrigante", y que "podría enfrentar dificultades para llegar a lo más alto". Aunque ha señalado la fuerza y personalidad de la malagueña, que podrían hacerla destacar. Pero, "ve" que las propuestas de este año podrían hacer que Melody no se lleve el micrófono de cristal.

"No es que la canción no tenga potencial, pero es importante que logren transmitir esa "diva" en el escenario de forma poderosa y con la frescura que se espera. Si la propuesta de Melody se siente demasiado "nacional" o limitada en su alcance, podría no tener el impacto internacional que podría lograr un tema más universal. Dicho esto, en Eurovisión nunca se sabe; la sorpresa siempre está a la vuelta de la esquina", explica ChatGPT.

A pesar de que 'Esa Diva' tiene una probabilidad baja de ganar el festival, según las casas de apuestas, ChatGPT ha incluido la canción de Melody en su top10:

Suecia (KAJ con 'Bara Bada Bastu')

(KAJ con 'Bara Bada Bastu') Austria (JJ con 'Wasted love')

(JJ con 'Wasted love') Francia (Louane con 'Maman')

(Louane con 'Maman') Israel (Yuval Raphael con 'New day will rise')

(Yuval Raphael con 'New day will rise') Países Bajos (Claude con 'C'est La Vie')

(Claude con 'C'est La Vie') Finlandia (Erika Vikman con 'Ich komme')

(Erika Vikman con 'Ich komme') España (Melody con 'Esa diva')

(Melody con 'Esa diva') Italia (Marco Mengoni con 'Il viaggio')

(Marco Mengoni con 'Il viaggio') Bélgica (Ava con 'In my heart')

(Ava con 'In my heart') Noruega (Elsa con 'La fuerza del mar)

