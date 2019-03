'Pongamos fin al hambre en el mundo'

Desde Jessica Alba hasta George Clooney, pasando por Bono, Colin Farrell, Eurythmics, y otros muchos representantes del mundo del espectáculo.

Todos ellos protagonizan una campaña contra el hambre en el mundo, capitaneada por el cantante Bono, que impulsa la ong 'One'.

'Famine is the real obscenity. Act now'. Con este mensaje, los actores y actrices tratan de llamar la atención sobre el problema de la hambruna en determinadas zonas del planeta.

En el spot aparecen a veces con sus bocas tapadas mientras pronuncian la palabra 'hambre'. Finalmente, el mensaje es: 'No queremos tu dinero. Queremos tu voz'.