Plácido Domingo, homenajeado en el Teatro Real por su 70 aniversario

En un breve encuentro con los medios de comunicación antes del concierto, Domingo ha agradecido con un brindis a todos los presentes su interés por él y ha asegurado que es un día muy emocionante porque está en su ciudad, su tierra y su teatro. "No sé nada de esta noche, así que no se le ocurra a nadie decirme nada del programa.

Lo que sí es que no voy a cantar esta noche, porque anoche tuve función -forma parte del primer reparto de "Iphigénie en Tauride"- y hoy estoy descansando".

Lo "único" que sabe es quiénes no van a ir, entre ellos su compañero en Los Tres Tenores José Carreras, ya que está en Polonia. "He pasado por los camerinos como los caballos de los picadores, sin mirar a derecha ni a izquierda.

Lo que sí espero es que venga algún cantante vencedor de Operalia y alguno español, y sé que dirigirá James Conlon". "Estoy preparado para todo lo que pase. Ha sido una cosa detrás de otra y estoy seco de lágrimas, pero sé que me emocionaré mucho", ha señalado el tenor.

Desde que llegó a Madrid el pasado 3 de enero le han investido doctor "honoris causa" por la Universidad Alfonso X el Sabio, el Gobierno le ha concedido la Orden de las Artes y las Letras, y la Sociedad de Artistas AIE le ha ofrecido una gala, entre otros homenajes.

Ha insistido en que es "un privilegio" estar con 70 años cantando y ha dicho que no sabe cuántos más estará en activo, pero no será, ha afirmado, "ni un día más de lo que deba, ni un día menos de lo que pueda", porque el escenario, ha añadido, es su vida.

Cuando le aplauden durante una hora, como sucedió en Viena, explica que ya no sabe qué hacer, "sales, entras, tú solo, con otros, ya no sabes si hacer la ola...", ha bromeado. Ha adelantado que en la XIX edición de su concurso para jóvenes talentos Operalia, que se celebrará en Moscú en julio, ofrecerá un concierto en el que cantará exclusivamente música española, en particular zarzuela.

El artista, que se siente "sólo con unas horas más que cuando tenía 69 años", viajará a Nueva York tras concluir las funciones en Madrid para cantar en el Metropolitan 'Iphigénie en Tauride' y en Washington 'Madame Butterfly' y 'Don Pasquale', e ir luego a París con 'Il postino'.

"Y luego -ha añadido-y siempre, hacer lo que haga bien y seguir con este entusiasmo hasta que el cuerpo aguante y Dios quiera". El tenor ha asegurado que saldrá a saludar al público congregado ante el Teatro Real, donde se han instalado 1.500 sillas para seguir en directo la gala a través de una pantalla gigante, aunque tampoco ante ellos cantará.