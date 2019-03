Pitbull, una filón de éxitos para las discotecas

Pitbull consigue meterse al público en el bolsillo día tras día y concierto tras concierto. Este viernes deleitó en Gran Canaria, este sábado en Tenerife, este domingo en Valencia... Es la gira mundial Planet Pit Worl Tour 2012, en la que el artista estadounidense interpreta las canciones más escuchadas en las discotecas.

Casi todos sus temas se encuentran actualmente entre las más escuchadas en el panorama musical internacional. Además, casi todos los artistas se pelean por colaborar en alguna de sus canciones. Jennifer López, Shakira, Paulina Rubio... han sido ya algunas de sus partenaires. Bailar este verano al ritno de "I Know you want me", "International love", "On the floor" o "Rain over me" va a ser inevitable.