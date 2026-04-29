Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

La 'madrina del punk' recibe otro importante reconocimiento a sus 79 años. La Fundación Princesa de Asturias ha hecho público este miércoles que su jurado ha concedido a Patti Smith, cantante, compositora y poeta estadounidense, el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026.

La artista, calificada como "referente cultural" por la Fundación, ha firmado a lo largo de sus más de cinco décadas de trayectoria profesional títulos tan conocidos como 'Because the night', coescrito con Bruce Springsteen, o 'People have the power'. Su trayectoria ha traspasado, según apunta el comunicado de la concesión, "los límites de lo estrictamente musical para convertirse en una comunicadora multidisciplinar e iconoclasta a través de distintas manifestaciones artísticas".

"Icono de la música popular"

El jurado, presidido por la coreógrafa María Pagés y la ensayista Estrella de Diego como secretaria, ha decidido que merece este reconocimiento por "su impetuosa creatividad que conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la cultura con una gran potencia expresiva".

'Patty', admiradora del simbolismo poético de Rimbaud y Bob Dylan y apasionada de Lorca, ha triunfado a lo largo de su laureada carrera con numerosos éxitos interpretados con una voz rota y una música con la energía de las bandas garage de rock de finales de los 70.

Hoy, 50 años después de la aparición de su disco 'Horses', que es uno de los que ha marcado la historia de la música y con el que saltó a la fama, ha sido reconocida como una "intérprete de estilo vigoroso, que ha plasmado la rebeldía del individuo en la sociedad en canciones palpitantes, alguna de las cuales ya son iconos de la música popular de nuestro tiempo".

Primer premio de la edición de 2026

Patti Smith cuenta ya, entre otros galardones internacionales, con otro concedido en nuestro país: la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España en 2019. Ahora es el turno de los Premios Princesa de Asturias de las Artes que, según su reglamento, premian "la labor de creación, cultivo y perfeccionamiento de la arquitectura, la cinematografía, la danza, la escultura, la fotografía, la música, la pintura, el teatro y otras manifestaciones artísticas".

A este galardón, el primero anunciado de la edición, optaban 55 candidaturas de 30 nacionalidades, finalmente será Patty Smith quien se hará con él en el acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias que se celebra tradicionalmente en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por Sus Majestades los Reyes de España, acompañados por Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía.

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