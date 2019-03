Ortega Cano: "Juro por mis hijos que no bebí"

El diestro ha señalado en una entrevista concedida a una radio nacional que no se le puede hacer un juicio paralelo en los medios de comunicación.

"Yo se como iba y como estaba y no me pueden estar juzgando de esta manera porque me están matando", ha asegurado Ortega Cano en sus declaraciones a una radio nacional.

El torero ha afirmado que contestó perfectamente a las preguntasque le hicieron la Guardia Civil, los Bomberos y el médico y ha apuntado que "se nota inmediatametne cuando una persona bebe"

Ortagano Cano ha jurado por sus hijos que no bebió alcohol la noche del accidente. Sin embargo, Pepe Navarro, director de la DGT, ha calificado al torero "un claro caso de violencia vial".