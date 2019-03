One Direction publica en España Up All Night

Liam Payne, Louis Tomlison, Niall Horan, Harry Styles y Zayn Malik componen la boyband que está desatando la euforía en medio mundo. Los chicos de la banda británico-irlandesa se dieron a conocer en el programa de televisión The X Factor y desde entonces su éxito ha sido imparable. Su álbum de debut Up All Night ha sido producido por los principales pesos pesados de la música actual como Red One (Lady Gaga, Jennifer López), Steve Robson (Take That, Leona Lewis), Brian Rawling (Enrique Iglesias, Cher), Richard Biff Stannard (Spice Girls, Kylie Minogue) y Rami & Carl Falk (Britney Spears, Pink, Nicole Scherzinger). Con este elenco de productores el éxito de One Direction estaba prácticamente asegurado.

What makes you beautiful fue el primer éxito de Up All Night, al que le siguieron Na Na Na y Gotta be you. El primer disco de esta boyband se lanzará en España el 7 de febrero de 2012 en dos formatos: Por un lado está el CD con póster en edición limitada, libreto de 18 páginas y una O-Card, y por otro el CD en formato DVD con bonus track, libreto y stickers.

A principios de 2012 One Direction continuará con su primera gira por Reino Unido e Irlanda, de las que se vendieron todas las entradas en tan sólo 11 minutos. Después seguirán de gira por Europa, Estados Unidos y Australia para seguir presentando los éxitos en directo.