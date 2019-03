Muse impone la ley del rock ante 40.000 personas en Barcelona

Desde las nueve y media de la noche, y tras la actuación de los españoles L.A. y You Don't Know Me, el trío formado por Matt Bellamy, Dom Howard y Chris Wolstenholme han desplegado una apoteósica actuación donde han repasado algunos de los principales temas de su amplia discografía, especialmente de su último trabajo que da nombre a la gira.

Con 'Supremacy' ha arrancado una velada en la que ha habido tiempo para la crítica a la situación política y económica, con actores que han representado a ejecutivos enloquecidos en mitad de una lluvia de billetes o empapados por un chorro de un surtidor de gasolina.

A pesar de que el público se ha entregado durante las casi dos horas de concierto, Bellamy ha recibido algunos abucheos cuando, en un momento del concierto, se ha enfundado una bandera española que le ha entregado un seguidor, aunque al momento ha sido ovacionado cuando se ha puesto sobre los hombros también una camiseta azulgrana del FC Barcelona.