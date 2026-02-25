Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sandra Golpe: "Por mucha IA que venga, yo sí creo en el periodismo y en nuestro valor"

La presentadora y directora de Noticias 1 en Antena 3, Sandra Golpe, se sienta en el plató de El Hormiguero junto a Pablo Motos.

Sandra GolpeAntena 3 Noticias

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Nuestra compañera Sandra Golpe, presentadora y directora de Noticias 1 en Antena 3, visita El Hormiguero el mismo día en el que se ha conocido que recibirá la Medalla de Andalucía de las Humanidades y las Letras este 2026. "Doy las gracias de verdad a la Junta de Andalucía", ha señalado visiblemnte emocionada nada más comenzar la entrevista.

Sandra Golpe ha querido explicar a los espectadores el funcionamiento de un informativo, conversación en la que no ha podido dejar pasar por alto mencionar su mayor miedo: el de "dar noticias falsas". Señala que los profesionales de la información verifican todo el contenido que emiten, a la vez que considera que la Inteligencia Artificial puede ser una "aliada", pero también una "gran enemiga": "Por mucha IA que venga, yo sí creo en el periodismo y en nuestro valor", señala resaltando el trabajo de los profesionales de la comunicación.

"Todo lo que ofrecemos está verificado y es humano"

La periodista se empeña en recalcar que la labor que presentan los servicios de comunicación "de decir 'a ver, señores, vean las noticias, escuchen la radio tradicional, la prensa' y, sobre todo, nuestros servicios informativos, les aseguramos que todo lo que ofrecemos está verificado y es humano".

"Vivimos abonados a la incertidumbre"

A lahora de analizar el panorama político nacional, Sandra Golpe considera que "vivimos en un estado de incertidumbre por los líderes políticos que tenemos", así como "en la polarizacion, aquí y fuera de nuestras fronteras, mira Trump", precisa: "Son tiempos muy locos y estamos abonados a vivir en estado de alerta, cada semana tiene que pasar algo, si no pasa algo es raro".

Desde el año 2017, Sandra Golpe dirige y presenta el informativo líder de Antena 3 Noticias, donde deja latente un estilo personal a la hora de contar la actualidad, priorizando la información a pie de calle ("es tu responsabilidad darle más importancia si pasan cosas gordas", señala) y con un enfoque cercano a la gente.

