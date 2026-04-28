Muere Edith Eger a los 98 años, autora de 'La bailarina de Auschwitz' y superviviente del Holocausto

Edith Eger,superviviente del Holocausto, psicóloga y autora del bestseller 'La bailarina de Auschwitz', ha muerto este lunes 27 de abril a los 98 años, según ha informado su editorial en España, Planeta.

De nacionalidad húngara, Eger fue deportada con 16 años al campo de concentración de Auschwitz en 1944. Dicha experiencia la contó décadas después en una obra que cuenta con más de un millón de lectores en todo el mundo y más de 500.000 ejemplares vendidos en castellano.

Historia de resistencia

La autora relató en 'La bailarina de Auschwitz' su historia de resistencia, esperanza y sanación, en la que narra como fue deportada con tan solo 16 años al campo de concentración de Auschwitz, perdió a sus padres y sobrevivió gracias a sus habilidades como bailarina.

El ballet fue el billete de salvación de Eger, ya que Joseph Mengele, el sádico médico encargado de seleccionar quién vivía en Auschwitz, pedía encuentros con ella para que bailara para él.

Fue capaz de enfrentarse al horror "sin perder su capacidad de amar, imaginar y resistir", añade la nota. "La mejor venganza contra Hitler es que mi libro se haya traducido al alemán y se esté vendiendo en Fráncfort", señaló en una entrevista en 2018.

Estadounidenses la rescataron

Después de Auschwitz, pasó por el campo de concentración de Mauthausen para continuar hasta Gunskirchen, Austria, donde, con la espalda rota, moribunda y rodeada de cadáveres consiguió llamar la atención de los soldados estadounidenses que le rescataron a ella y su hermana en 1945.

La superviviente pidió a las nuevas generaciones que cuestionaran la autoridad: "Tienes que cuestionar la autoridad antes de aceptar ciegamente las cosas, porque de otra forma se acabaría con la democracia".

"Con la desaparición de Edith Eger, perdemos una voz única, pero su mensaje seguirá vivo en sus páginas y en los cientos de miles de lectores que han encontrado en su historia una fuente de inspiración", ha expresado su editorial en un comunicado.

Superviviente y luchadora

Eger sobrevivió a Auschwitz y huyó a Checoslovaquia para acabar finalmente en Estados Unidos. Allí se doctoró en Psicología y conoció a su mentor, Viktor Frankl, quien le mostró la necesidad de superar su trauma para alcanzar la felicidad.

A lo largo de su carrera, fue profesora en la Universidad de California y tuvo su propia clínica en La Jolla. Junto a 'La bailarina de Auschwitz', publicó 'En Auschwitz no había Prozac', que también se convirtió en bestseller.

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