Monserrat Caballé actúa en Madrid tras ocho años de ausencia

Montserrat Caballé, recién cumplidos los 79 años, sigue en activo, "para sorpresa de muchos", y canta porque le gusta, la contratan y llena las salas "de cualquier hemisferio", ha presumido en la presentación del primer recital que dará en ocho años en Madrid, el próximo 9 de junio, en el Madrid Arena.

Caballé, que actuará con su hija, algo que hace con frecuencia desde que Montserrat Martí, 'Montsita', debutara en 1998, ha comparecido ante los medios, con la media hora de retraso de rigor "de las divas", aunque ella reniegue de ello, y apoyándose en una muleta que ha soltado en cuanto ha visto a la decena de fotógrafos y cámaras que la aguardaban.

"Mucha gente me ha preguntado '¿cuántos años hace que dejó la carrera?' y yo contesto, 'mire usted, de vez en cuando me sale un bolo'", ha bromeado recién llegada de Siberia y con un agenda llena de contratos hasta 2016. Canta con su hija muy agusto porque, explica, siendo de la misma tesitura tienen también los decibelios al mismo nivel, "el 10", y les va "muy bien".

Ha agradecido a la organización del concierto, en el que interpretarán piezas italianas, francesas y de zarzuela, que las inviten a ofrecer "uno de los miles de recitales" que dan continuamente por el mundo, pero, ha asegurado sobre su prolongada ausencia de Madrid, que "hay gente que no se entera" y que "es sorda". "Las pocas veces que he cantado ópera en Madrid ha sido un bombazo. He vivido grandes emociones y experiencias, muy difíciles de olvidar. Si esta tiene que ser la última vez, que lo sea, pero con gloria", ha subrayado.

Ya no canta, asume, la Violeta de 'La traviata', uno de los 182 personajes que ha interpretado en 50 años de carrera, porque no tiene la voz de antes y "lo haría mal": "una cosa que no puedes hacer bien no debes hacerla. La he cantado y ya no importa nada más". Ella no forma parte de ese "enjambre maravilloso de estrellas irrepetibles" que llevaban el nombre de Renata Tebaldi, Maria Callas o Joan Sutherland, sino del de Renata Scotto o Mirella Freni, una media de diez años más jóvenes que aquellas, un plantel "bueno", apunta modesta, pero no con aquel sello genial.

Ahora dice que hay "nivel" y destaca a Anna Netrebko, a su propia hija y a Ainhoa Arteta, que "es muy buena y en España no se le da la importancia que tiene, algo que siempre pasa", ha lamentado. Decir de ella que es "una diva" le parece "absurdo e idiota", y para "tocar con los pies en el suelo" ha recordado que en las clases magistrales que da a alumnos de canto les dice que la respiración diafragmática sale "del mismo sitio" que se pone en movimiento "cuando se va al baño o uno se va a la cama con alguien".

Su repertorio, detalla, abarca 42 óperas, 7 oratorios y 5.000 lieder, de los que suele nutrir sus conciertos por todo el mundo, aunque donde es una auténtica heroína es en Japón, país en el que los espectadores se tiran al escenario en medio de la actuación y le besan el vestido.