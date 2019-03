Una modelo 'de calendario'

Milla Jovovich es la modelo elegida por Campari para protagonizar la sesión de fotos de su famoso calendario. Como avance, la firma ha publicado un 'making off' con la 'trastienda' del rodaje del spot.

En él se puede ver a la modelo ucraniana posando sensual y atrevida, con espectaculares modelos para cada uno de los meses del calendario. Otro de los privilegios de este calendario, es que detrás de la cámara fotográfica, está el prestigioso Dimitri Daniloff.

El calendario Campari 2012 llega con un tono apocalíptico y con el título: 'It´s the end of the world, baby!' (Es el fin del mundo, nena!). La presentación del calendario se ha realizado en Milán.